Хейсин Фома (Хаим) Исаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиОколо 1926
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Хейсин Исай Моисеевич
Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.
Дочь: Скорнякова Евгения Фоминична (Хаимовна)
Мать ребёнка: Хейсина Юлия Марковна (Мордуховна)
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.
Дочь: Гольденберг Эмилия Фоминична (Хаимовна)
Мать ребёнка: Хейсина Юлия Марковна (Мордуховна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1926