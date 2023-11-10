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Хейсин Фома (Хаим) Исаевич

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Около 1926

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Хейсин Исай Моисеевич

Мать: Хейсина Елизавета Наумовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.02.1886 ст.

Дочь: Скорнякова Евгения Фоминична (Хаимовна)

Мать ребёнка: Хейсина Юлия Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1887 ст.

Дочь: Гольденберг Эмилия Фоминична (Хаимовна)

Мать ребёнка: Хейсина Юлия Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хейсина Юлия Марковна (Мордуховна)

Смерть
Около 1926
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