Сергеев Александр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Александр Терентьевич

Сергеев Александр Терентьевич

avatar

Место рождения

Емельяново, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.07.1915

Дата смерти

03.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1945 по 1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.11.1973
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close