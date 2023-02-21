Перминова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Викул
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1920
Дочь: Новгородцева Анна Власовна
Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Капа Власовна
Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Александра Власовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич
Смерть
Неизвестно