Перминова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Викул

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1920

Дочь: Новгородцева Анна Власовна

Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Капа Власовна

Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Максим Власович

Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Лога Власович

Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Александра Власовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Влас Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Тихон Власович

Отец ребёнка: Перминов Влас Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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