Нигматулина Маргуба Нигматула Кантимерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигматулина Маргуба Нигматула Кантимерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

1859 г.р.
1862 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.03.1852

Муж: Рахимкулов Рякимов Мухаметжан

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1859

Дочь: Зейнаб

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Мухаметжан

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.12.1862

Дочь: Амина

Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Мухаметжан

Петряксы, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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