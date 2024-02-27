Нигматулина Маргуба Нигматула Кантимерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1852
Рождение ребёнка
14.07.1859
Дочь: Зейнаб
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Мухаметжан
Рождение ребёнка
23.12.1862
Дочь: Амина
Отец ребёнка: Рахимкулов Рякимов Мухаметжан
Смерть
Неизвестно