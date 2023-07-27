Колотова Ефос П.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Степан Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно