Колотова Ефос П. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Ефос П.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Степан Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Степан Кузьмич