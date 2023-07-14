Шаршанова (Карпенкова) Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаршанова (Карпенкова) Федосья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шаршанов Павел Александрович

Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1915

Сын: Шаршанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич

Тверицы, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1917

Сын: Шаршанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич

Тверицы, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Шаршанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шаршанов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич

Присельская, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
До 1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1945 по 1971
Бежицы, Брянский уезд, Орловская губерния
Место жительства
После 1971
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаршанов Александр Прокопьевич

Смерть
04.08.1973
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область