Шаршанова (Карпенкова) Федосья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти04.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шаршанов Павел Александрович
Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1915
Сын: Шаршанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
10.04.1917
Сын: Шаршанов Иван Александрович
Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Шаршанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Шаршанов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Шаршанов Александр Прокопьевич
Присельская, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
До 1941
Место жительства
С 1945 по 1971
Бежицы, Брянский уезд, Орловская губерния
Место жительства
После 1971
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1973