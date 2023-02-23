Лукина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1885
Сын: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лукин (однодворец) Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно