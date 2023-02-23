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Лукина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1885

Сын: Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лукин (однодворец) Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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