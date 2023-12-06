Лепеско Борисова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепеско Борисова Анна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.2017

Дочь: Лепеско Варвара Александровна

Отец ребёнка: Лепеско Александр

Рождение ребёнка
17.09.2022

Дочь: Лепеско Вера Александровна

Отец ребёнка: Лепеско Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепеско Александр

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