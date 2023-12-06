Лепеско Борисова Анна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.2017
Дочь: Лепеско Варвара Александровна
Отец ребёнка: Лепеско Александр
Рождение ребёнка
17.09.2022
Дочь: Лепеско Вера Александровна
Отец ребёнка: Лепеско Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепеско Александр