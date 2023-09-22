Назарова (Константинова) Анна Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Константинова) Анна Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1870 ст.

Муж: Назаров Максим Герасимович

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Назаров Максим Герасимович. Жених. Казак Мустаевского хутора. Вторым браком. 27 лет Константинова Анна Потаповна. Невеста. Вдовая казачка Яманского хутора. 26 лет Майоров Василий Филиппович. Поручител... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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