Назарова (Константинова) Анна Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Назаров Максим Герасимович. Жених. Казак Мустаевского хутора. Вторым браком. 27 лет Константинова Анна Потаповна. Невеста. Вдовая казачка Яманского хутора. 26 лет Майоров Василий Филиппович. Поручител... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно