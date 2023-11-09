(Сиянпина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сиянпина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2008

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2008

Отец: Сиянпин Николай Владимирович

Мать: Сиянпина Екатерина Викторовна

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