Руденко Любовь Андреевна 07.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Руденко Любовь Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1956

Отец: Стипанов Андрей Фёдорович

Мать: Соловьёва Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1979

Сын: Руденко Александр Александрович

Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1988

Сын: Руденко Игорь Александрович

Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1988

Сын: Руденко Игорь Александрович

Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич

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