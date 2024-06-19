Руденко Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1956
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1956
Рождение ребёнка
05.12.1979
Сын: Руденко Александр Александрович
Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1988
Сын: Руденко Игорь Александрович
Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1988
Сын: Руденко Игорь Александрович
Отец ребёнка: Руденко Александр Григорьевич