Хмельницкая (Смородинская) Роза Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смородинский Абрам
Мать: Смородинская Эсфирь
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Хмельницкий Иосиф Маркович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хмельницкий Иосиф Маркович
Бракосочетание
1957
Смерть
1973
Берегово