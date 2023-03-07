Хмельницкая (Смородинская) Роза Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкая (Смородинская) Роза Абрамовна

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Место рождения

Миргород, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смородинский Абрам

Мать: Смородинская Эсфирь

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Хмельницкий Иосиф Маркович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хмельницкий Иосиф Маркович

Бракосочетание
1957

Муж: Хмельницкий Иосиф Маркович

Смерть
1973
Берегово
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