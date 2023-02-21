Чичканов Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.2003
Сын: Чичканов Данил Вячеславович
Мать ребёнка: Мухина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
25.03.2010
Дочь: Чичканова Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Мухина Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
В разводе с 2011 г.. Имеем двоих детей от брака