Радин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадин Петр Васильевич

Радин Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.09.1898

Дата смерти

Между 1957 и 1959

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898

Отец: Радин Василий Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1927

Дочь: Крушельницкая Лариса Петровна

Мать ребёнка: Сулина Калиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Чибисова Рима Петровна

Мать ребёнка: Сулина Калиса Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулина Калиса Прокопьевна

Смерть
Между 1957 и 1959
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close