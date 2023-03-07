Радин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1898
Дата смертиМежду 1957 и 1959
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1898
Отец: Радин Василий Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1927
Дочь: Крушельницкая Лариса Петровна
Мать ребёнка: Сулина Калиса Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Чибисова Рима Петровна
Мать ребёнка: Сулина Калиса Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1957 и 1959
Похороны
Неизвестно