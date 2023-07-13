Фольмер Каспер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фольмер Каспер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фольмер Яков Касперович

Мать ребёнка: Вильгельм Альбатына разг.Нина Геронимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фольмер Ева Касперовна

Мать ребёнка: Вильгельм Альбатына разг.Нина Геронимовна

Смерть
Неизвестно