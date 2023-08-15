Домна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1909 ст.
Сын: Константин Петрович
Отец ребёнка: Петр Афанасьевич
Ильинская церковь, Черма 18.07.1909 Иванщины Константин Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Афанасьевич Иванщины мать жена Домна Петровна Хохлово крестьянин Василий Степанович Лаптовицы крестьян... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно