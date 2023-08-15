Домна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1909 ст.

Сын: Константин Петрович

Отец ребёнка: Петр Афанасьевич

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 18.07.1909 Иванщины Константин Петрович Иванщины отец крестьянин Петр Афанасьевич Иванщины мать жена Домна Петровна Хохлово крестьянин Василий Степанович Лаптовицы крестьян... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно