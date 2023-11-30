Печерина Аида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печерина Аида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1965

Сын: Печерин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1968

Сын: Печерин Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1977

Дочь: Гурьева Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерин Анатолий Петрович

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