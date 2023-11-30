Печерина Аида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1965
Сын: Печерин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1968
Сын: Печерин Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1977
Дочь: Гурьева Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Печерин Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно