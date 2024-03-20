(Berckholtz) Marie
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения07.05.1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1761
Отец: Berckholtz Georg Jürgen
Мать: (Diefeldt) Gerdrutha
Бракосочетание
11.12.1778
Рождение ребёнка
31.03.1780
Дочь: (Von Hübbenet) Maria Gerdruta
Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian
Рождение ребёнка
08.08.1781
Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian
Рождение ребёнка
15.01.1783
Дочь: Von Stein (Von Hübbenet) Gertrud Maria
Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian
Рождение ребёнка
28.12.1784
Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian
Смерть
Неизвестно