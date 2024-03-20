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(Berckholtz) Marie

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

07.05.1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1761

Отец: Berckholtz Georg Jürgen

Мать: (Diefeldt) Gerdrutha

Бракосочетание
11.12.1778

Муж: Von Hübbenet Christian

Рождение ребёнка
31.03.1780

Дочь: (Von Hübbenet) Maria Gerdruta

Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian

Рождение ребёнка
08.08.1781

Сын: Von Hübbenet Christian

Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian

Рождение ребёнка
15.01.1783

Дочь: Von Stein (Von Hübbenet) Gertrud Maria

Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian

Рождение ребёнка
28.12.1784

Сын: Von Hübbenet Carl Anton

Отец ребёнка: Von Hübbenet Christian

Смерть
Неизвестно

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