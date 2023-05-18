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Кандаков Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Кандаков Лазарь (Василий) Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
25.10.1921

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандаков Федор Федорович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно