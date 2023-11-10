(Курганова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения30.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1900
Крещение
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин деревни Веретья Дмитрий Федорович Саморин и Стрелецкой слободы крестьянская девица Анна Ивановна Васина | Лихвинский Троицкий собор
Смерть
Неизвестно