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(Курганова) Анна Степановна

Место рождения

Веретье, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1879 г.р.

Мать

До 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1900

Отец: Курганов Степан Васильевич

Мать: Курганова Дарья Константиновна

Веретье, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
Неизвестно
Чекалин, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: крестьянин деревни Веретья Дмитрий Федорович Саморин и Стрелецкой слободы крестьянская девица Анна Ивановна Васина | Лихвинский Троицкий собор
Смерть
Неизвестно
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