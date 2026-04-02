Герасименко Елизавета Анемпадистовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасименко Анемподист
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно