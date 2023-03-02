Грязнов Григорий
Место рожденияBegishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Грязных Фрол
Мать: Грязных Устинья
Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Грязнов Василий
Мать ребёнка: Грязнова Анна
Бегишевская волость Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886
Сын: Грязнов Илья
Мать ребёнка: Грязнова Анна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Грязнова Елизавета
Мать ребёнка: Грязнова Анна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Грязнов Георгий
Мать ребёнка: Грязнова Анна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Грязнова Александра
Мать ребёнка: Грязнова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
В тобольске в 1895 г. из государевых крестьян, плотник, поденщик. Держит свой постоялый двор.
Смерть
Неизвестно