Грязнов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов Григорий

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Место рождения

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Грязных Фрол

Мать: Грязных Устинья

Begishevskaya vol.Tobolsk (Zagvazdinsk. obsh)
Рождение ребёнка
1884

Сын: Грязнов Василий

Мать ребёнка: Грязнова Анна

Бегишевская волость Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886

Сын: Грязнов Илья

Мать ребёнка: Грязнова Анна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Грязнова Елизавета

Мать ребёнка: Грязнова Анна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Грязнов Георгий

Мать ребёнка: Грязнова Анна

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Грязнова Александра

Мать ребёнка: Грязнова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
В тобольске в 1895 г. из государевых крестьян, плотник, поденщик. Держит свой постоялый двор.
Смерть
Неизвестно
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