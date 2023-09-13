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Шеин Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Шеин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.11.1938

Дочь: Гурова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1941

Сын: Шеин Николай Федорович

Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна

Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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