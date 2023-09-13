Шеин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1926
Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.11.1938
Дочь: Гурова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна
Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1941
Мать ребёнка: Шеина Евдокия Сергеевна
Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно