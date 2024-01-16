Чулков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти04.06.1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Чулков Иван
Бракосочетание
1716
Жена: Брюхова Дарья Семенова
Получение воинского звания/чина
05.09.1751 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Прошедшего сентября 5 числа Ея Императорское Величество всемилостивейше соизволила при высочайшем Своём дворе нижеписанных чинами пожаловать, а именно: Своего Метеръ де Гардероба Василия Ивановича Чул... Показать все
Смерть
04.06.1775
Гагино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область