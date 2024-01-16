Чулков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

04.06.1775

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Чулков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1716

Жена: Брюхова Дарья Семенова

Получение воинского звания/чина
05.09.1751 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Прошедшего сентября 5 числа Ея Императорское Величество всемилостивейше соизволила при высочайшем Своём дворе нижеписанных чинами пожаловать, а именно: Своего Метеръ де Гардероба Василия Ивановича Чул... Показать все
Смерть
04.06.1775
Гагино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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