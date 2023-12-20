Мамонтова Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Авдотья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Федот Антонов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамонтов Егор Федотов

Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Мамонтова) Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мамонтов Иван Федотов

Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мамонтов Минай Федотов

Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов

Смерть
Неизвестно

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