Мамонтова Авдотья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Мамонтова) Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Мамонтов Федот Антонов
Смерть
Неизвестно