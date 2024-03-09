Каверина (Ромашко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каверина (Ромашко) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каверин Куприян

Рождение ребёнка
23.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каверин Куприян

Смерть
Неизвестно

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