Доминов Вали Мисбахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доминов Вали Мисбахович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1917

Дата смерти

24.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917

Отец: Доминов Мисбахиттин Сабиржанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1949

Сын: Доминов Абрик Валиевич

Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна

Рождение ребёнка
24.02.1952

Сын: Доминов Марат Валиевич

Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна

Рождение ребёнка
23.03.1955

Дочь: Доминова Надия Валиевна

Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна

Рождение ребёнка
12.03.1958

Сын: Доминов Асхат Валиевич

Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розия Абдурахмановна

Смерть
24.11.1967
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