Доминов Вали Мисбахович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1917
Дата смерти24.11.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917
Отец: Доминов Мисбахиттин Сабиржанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1949
Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна
Рождение ребёнка
24.02.1952
Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна
Рождение ребёнка
23.03.1955
Дочь: Доминова Надия Валиевна
Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна
Рождение ребёнка
12.03.1958
Мать ребёнка: Розия Абдурахмановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розия Абдурахмановна
Смерть
24.11.1967