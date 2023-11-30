Чернявская (Мершиева) Степанида Давыдова
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Мершиев Давыд Иванов
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Чернявский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов
Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов
Рождение ребёнка
04.12.1884 ст.
Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов
Рождение ребёнка
15.04.1889 ст.
Сын: Чернявский Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов
Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно