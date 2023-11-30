Чернявская (Мершиева) Степанида Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Мершиева) Степанида Давыдова

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Мершиев Давыд Иванов

Мать: Мершиева Меланья Петровна

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Чернявский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов

Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов

Рождение ребёнка
04.12.1884 ст.

Сын: Чернявский Пётр Иванович

Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов

Рождение ребёнка
15.04.1889 ст.

Сын: Чернявский Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов

Рождение ребёнка
13.06.1891 ст.

Сын: Чернявский Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернявский Иван Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Иван Миронов

Смерть
Неизвестно
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