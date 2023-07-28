(Климова) Анастасия Макарова
Место рождения
Дата рождения16.12.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1899 ст.
Отец: Климов Макарий Андреев
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121194#80
Крещение
19.12.1899 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121194#80
Место жительства
С 1904 по 1911 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Кудымкарской Николаевской церкви 1904 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68634#63 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68... Показать все
Смерть
Неизвестно