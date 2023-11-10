Романов Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1901
Дочь: Мартышова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дележова Ираида Фёдоровна
Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна
Раскулачивание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно