Романов Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Фёдор Михайлович

Место рождения

Шарома, Леонтьевская волость, Мологский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарома, Леонтьевская волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1901

Дочь: Мартышова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дележова Ираида Фёдоровна

Мать ребёнка: Романова Анна Михайловна

Раскулачивание
Неизвестно
Шарома, Леонтьевская волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно
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