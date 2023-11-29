Фокина Параскева Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы
Бракосочетание
02.11.1912
Есть метрика из церкви. Свидетелем указан Фокин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Фокин Сергей Иванович
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно