Фокина Параскева Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Параскева Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рассчитан ориентир минус 18 лет от свадьбы
Бракосочетание
02.11.1912

Муж: Фокин Сергей Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви. Свидетелем указан Фокин Яков Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Фокин Сергей Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно
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