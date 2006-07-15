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Валиев Назар Владимирович
Валиев Назар Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.2006
Пол
Мужской
Отец
Валиев Владимир Николаевич
1987 г.р.
Мать
Даровских Алевтина Игоревна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.2006
Отец:
Валиев Владимир Николаевич
Мать:
Даровских Алевтина Игоревна
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