Рыкунова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкунова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыкунов Иван

Отец ребёнка: Рыкунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Петр

Отец ребёнка: Рыкунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыкунов Захар

Отец ребёнка: Рыкунов Василий

Смерть
Неизвестно
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