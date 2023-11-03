Пигалева (Веремская) Марина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалева (Веремская) Марина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веремский Федор Семенов

Мать: Веремская Лукия Филипова

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пигалев Константин Лавреньтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пигалев Константин Лавреньтьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалев Константин Лавреньтьев

Смерть
Неизвестно
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