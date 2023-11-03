Пигалева (Веремская) Марина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веремский Федор Семенов
Мать: Веремская Лукия Филипова
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пигалев Константин Лавреньтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пигалев Константин Лавреньтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно