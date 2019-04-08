Цуркова Василиса Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуркова Василиса Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.2019

Отец: Цурков Юрий Алексеевич

Мать: Цуркова Елизавета Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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