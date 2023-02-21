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Погонец Максим Юрьевич
Погонец Максим Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1995
Пол
Мужской
Отец
Погонец Юрий Арсеньевич
1972 г.р.
Мать
Погонец (Зайкова) Наталия Сергеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
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МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995
Отец:
Погонец Юрий Арсеньевич
Мать:
Погонец Наталия Сергеевна
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