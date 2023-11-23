Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Александра Кузьмина

Мать ребёнка: Евлампия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда
Смерть
До 1830
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