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Меренкова Анисия Савельевна

Место рождения

Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Брединский поселок

Дата рождения

15.12.1875 ст.

Дата смерти

01.07.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875 ст.

Отец: Меренков Савелий Алексеев

Мать: Меренкова Евдокия Зиновьева

Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Брединский поселок
Восприемник
01.01.1876 ст.
Того же села казак Андрей Яковлев...и крестьянская жена Анастасия Зиновьева Стрельникова
Смерть
01.07.1878 ст.