Меренкова Анисия Савельевна
Место рожденияОренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Брединский поселок
Дата рождения15.12.1875 ст.
Дата смерти01.07.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1875 ст.
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Брединский поселок
Восприемник
01.01.1876 ст.
Того же села казак Андрей Яковлев...и крестьянская жена Анастасия Зиновьева Стрельникова
Смерть
01.07.1878 ст.