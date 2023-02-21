Лихачёва Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Агриппина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Дочь: Иустина Гавриловна

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Лихачёв Емельян Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1786

Сын: Лихачёв Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Лихачёв Елисей Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Сын: Лихачёв Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786
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