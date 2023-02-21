Лихачёва Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Дочь: Иустина Гавриловна
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Лихачёв Емельян Гаврилович
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1786
Сын: Лихачёв Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Сын: Лихачёв Елисей Гаврилович
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Отец ребёнка: Лихачёв Гавриил Васильевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1786