- Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 02.07.1878 ст.

Сын: - Иван Алексеевич

Отец ребёнка: - Алексей Сергеевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.04.1884 ст.

Дочь: Смирнова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: - Алексей Сергеевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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