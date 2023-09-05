- Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 02.07.1878 ст.
Сын: - Иван Алексеевич
Отец ребёнка: - Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.04.1884 ст.
Дочь: Смирнова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: - Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно