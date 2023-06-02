Гуцаев Гауис х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцаев Гауис х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Айдарухъ Гауисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Алакси Гауисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Бада Гауисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Хабал Гауисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно