Исмайнов Тимошка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмайнов Тимошка

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ибраев Исмай

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1751

Сын: Тимошкин Рафек

Мать ребёнка: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Реим

Мать ребёнка: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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