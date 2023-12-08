Луговая Федосья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Луговой Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно