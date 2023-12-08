Луговая Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая Федосья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Луговой Петр Михайлович

Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Луговой Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Луговой Михайло Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Михайло Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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