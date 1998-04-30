Альшанцев Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.09.1933
Дата смерти30.04.1998
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Южный, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.11.1958
Рождение ребёнка
15.12.1963
Рождение ребёнка
10.05.1971
Смерть
30.04.1998