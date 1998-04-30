Альшанцев Евгений Михайлович 08.09.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Альшанцев Евгений Михайлович

Место рождения

Гремячка, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.09.1933

Дата смерти

30.04.1998

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1933

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гремячка, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Южный, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична

Рождение ребёнка
15.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична

Рождение ребёнка
10.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Альшанцева (Солдатова) Валентина Кузьминична

Смерть
30.04.1998

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