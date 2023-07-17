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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Елена
1973 г.р.
Оксана
Добавил:
ОШ
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Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1973
Дочь:
Елена
Мать ребёнка:
Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Оксана
Мать ребёнка:
Антонина
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