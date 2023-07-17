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Лоскутов Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1851

Отец: Лоскутов Ананий

Мать: Лоскутова Акулина (Акилина) Егоровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лоскутов Яков

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Лоскутов Евсей

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Лоскутов Александр

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Григорий

Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно