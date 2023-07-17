Лоскутов Фома
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1851
Отец: Лоскутов Ананий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лоскутов Яков
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лоскутов Евсей
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Лоскутов Александр
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Григорий
Мать ребёнка: Лоскутова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно