Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: ?