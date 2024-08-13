Ходаков Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходаков Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1881 г.р.
1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ходаков Василий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Иванюшкина (Ходакова) Агрипина Павловна

Мать ребёнка: не указана

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