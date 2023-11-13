Семенова (Маркина) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Маркина) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Семенов Яков

Выползово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Семенов Яков

Смерть
Неизвестно
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