Бородкин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиМежду 1787 и 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Бородкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бородкин Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марфа Александровна
Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Василиса Александровна
Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Бородкин Василий Александрович
Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1787 и 1825