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Бородкин Александр Алексеевич

Место рождения

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Между 1787 и 1825

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Бородкин Алексей Иванович

Мать: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Бородкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бородкин Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марфа Александровна

Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Василиса Александровна

Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Бородкин Василий Александрович

Мать ребёнка: Бородкина Прасковья Ивановна

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Прасковья Ивановна

Смерть
Между 1787 и 1825
Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
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